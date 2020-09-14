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تطبيق إلكترونى كلمة السر فى قرار السعودية بعودة مناسك العمرة تدريجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة عكاظ السعودية، أن الخطة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بالمملكة أمس الأحد، حول إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، تتضمن فتح الباب أمام معتمرى الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية، منها حصول الراغب في العمرة على «تصريح أداء» من الجهة المعنية.

 

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وأشار مصدر للصحيفة إلى أن خطة العودة التدريجية للعمرة ستبنى على تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من فيروس (كوفيد 19)، وأوضح أن وزارة الحج ستعلن خلال الأيام القادمة تفاصيل وشروط العودة التدريجية للعمرة.

 

ويشار إلى أن وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، أكد لـ«عكاظ» في وقت سابق، أن الوزارة ستعمل على تقييم تجربة نجاح الحج الاستثنائى، وتطبيق إجراءات صحية وتنظيمية عالية الجودة، واستلهام تجربة النجاح فى موسم العمرة القادم اعتماداً على البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة وتدابيرها الوقائية ضد فيروس كورونا.

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