شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يؤكد على ضرورة التعاون مع ألمانيا للقضاء من داعش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حاجة بلاده لتعاون مشترك للخلاص من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، وقال وزير الخارجية العراقي - في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، وأوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين - "إن ألمانيا قدمت دعما للعراق في حربه ضد تنظيم (داعش)، معربا عن شكره للحكومة الألمانية لدعمها المستمر لبلاده".

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وأشار إلى أن ألمانيا ساعدت في بناء مستشفيات مختلفة في العراق، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الألماني "إن الحكومة الألمانية قدمت ملياري يورو كمساعدات للعراق، مؤكدًا دعم بلاده للعراق لتعزيز استقراره".. كما شدد على مواصلة الحكومة الألمانية الدعم العسكري في بناء القدرات الأمنية العراقية، مثمنا مشروع الإصلاح لتعزيز الاقتصاد في العراق.