تجمع سياسى لبنانى يكشف منع حزب الله لتشكيل حكومة مستقلة خالية من الأحزاب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر أعضاء لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسى – ثقافى يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحى الإسلامى فى لبنان) أن حزب الله يقف عقبة أمام تحقيق مصلحة لبنان وشعبه فى تشكيل حكومة جديدة مستقلة وخالية من الأحزاب السياسية، وأشار المشاركون في الاجتماع الأسبوعي للقاء سيدة الجبل اليوم الاثنين، إلى أنهم يرفضون نهج حزب الله إزاء الملف الحكومي تحت ستار "الثنائي الشيعي".. مؤكدين أن المعادلة التي يحاول فرضها حزب الله وحركة أمل، هي مستحيلة لأن لبنان لا يحكمه فريق ولا يتحكم بمقدراته حزب.

ودعا أعضاء اللقاء جميع اللبنانيين للانتقال إلى جاهزية شعبية وأهلية وسياسية من أجل "رفع وصاية إيران عن لبنان" ومنتقدين تماشي الرئيس اللبناني ميشال عون مع توجهات حزب الله وحركة أمل.

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ويصر رئيس مجلس النواب نبيه برى على أن تبقى وزارة المالية في الحكومة الجديدة التي يعمل على تأليفها رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، في حوزة الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) وعدم التخلي عنها.

وكُلف الدكتور مصطفى أديب سفير لبنان لدى ألمانيا، قبل أسبوعين، بتولي مهمة رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قال إنه سيعمل على تأليف سريع للحكومة الجديدة، متعهدا أن يكون فريقه الوزاري متناغما ومن الاختصاصيين للبدء بصورة فورية في عملية إنقاذ لبنان الذي يشهد تدهورا متسارعا في الأوضاع المالية والاقتصادية.