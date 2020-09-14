شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تؤجل الانتقال للمرحلة 5 من خطة العودة للحياة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ‏رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، عن تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الخامسة عودة عمل المسارح ودور السينما والسماح بإقامة كل المناسبات الاجتماعية.

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يذكر أن المعايير التي يتم اتباعها في الانتقال من مرحلة إلى أخرى هي مقياس انتقال العدوى والعدد التكاثري، إضافة إلى ثبات أرقام الإصابات فترة كافية ونسبة إشغال الأسرة في العناية المركزة ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات، وانخفاض نسبة المصابين من المسحات اليومية.