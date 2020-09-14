شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير يناقش العلاقات الثنائية مع وزيرا خارجية الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودى، عادل الجبير، الاثنين، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". Advertisements ما أجرى الجبير، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزيانى. واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحثا المستجدات في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بالشأن اليمني.

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