شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات تعلن انتهاء العمل بقرار الظهيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، عن انتهاء العمل بقرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري.
وكان القرار دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو الماضي، حيث تم بموجبه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الـ12:30 ظهراً وحتى الثالثة بعد الظهر، وذلك للعام الـ15 على التوالي بهدف تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف.
وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة من الضوابط والإجراءات، فضلاً عن تنظيم العديد من الفعاليات التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها لتجنيب العمال التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية شريطة توفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال، وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء، مثل الأملاح والليمون وغيرها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.
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