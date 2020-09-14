تشاووش أوغلو يدين استهداف طاقم الهلال الأحمر التركي بسوريا

أنقرة/ الخليج 365

أدان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الهجوم المسلح الذي استهدف طاقم الهلال الأحمر التركي شمالي سوريا، وأسفر عن استشهاد موظف وإصابة آخر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده تشاووش أوغلو الإثنين، مع نظيره البنغالي أبو الكلام عبد المؤمن، بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وقال إن الهجوم على سيارة الهلال الأحمر التركي، يظهر انزعاج الإرهابيين والداعمين لهم، من مد تركيا يد العون للأشقاء السوريين.

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وأكد الوزير أن مثل هذه الهجمات والاعتداءات لن تنجح في ردع تركيا، فيما ترحّم على موظف الهلال الأحمر الذي قضى في الهجوم، متمنياً الشفاء العاجل لزميله المصاب في الهجوم نفسه.

وفي وقت سابق أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي، استشهاد أحد موظفيها وجرح آخر في هجوم استهدف سيارتهم شمالي سوريا.

وأضاف أن المجهولين كانوا يستقلون سيارتين بدون لوحات تسجيل ويرتدون أقنعة وملابس مموهة، وأنهم فتحوا النار على سيارة الهلال الأحمر رغم وجود كتابات وشعار المنظمة على سيارتهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.