وزير الدفاع التركي يستقبل قائد القوات البحرية الليبية بأنقرة

أنقرة/ الخليج 365

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، قائد القوات البحرية الليبية، عبد الحكيم أبو حولية، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد أكار على وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار الدائم فيها.

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وأضاف أن تركيا ستواصل تقديم أنشطتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية للأشقاء الليبيين الذين تربطهم مع تركيا علاقات تاريخية مشتركة وصداقة ممتدة على مدى 500 عام.

وأشار أن تركيا تدعم وحدة الأراضي الليبية ووحدتها السياسية، وتؤيد ليبيا المستقلة ذات السيادة التي تحتضن جميع الليبيين وفق مبدأ "ليبيا لليبيين".

وحضر اللقاء إلى جانب وزير الدفاع التركي، قائد القوات البحرية التركي، الأدميرال عدنان أوزبال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.