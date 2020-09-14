حكومة البحرين تطلب من البنك المركزي تأجيل مدفوعات مواطنيها

المنامة / الخليج 365
وجه مجلس الوزراء البحريني، البنك المركزي في البلاد، لحث جميع المصارف العاملة في السوق المحلية، بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)، الإثنين، أن طلب الحكومة للبنك المركزي بتأجيل مدفوعات القروض على المواطنين، يستمر حتى نهاية حتى العام الجاري، بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائتها المالية.
كذلك، قررت الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول، لمدة 3 أشهر ابتداء من أكتوبر/ تشرين أول 2020.
يأتي ذلك، بينما تضررت المالية العامة للبحرين، بشدة، من التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا، أبرزها تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
والشهر الماضي، أقرت الحكومة البحرينية، رفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار (39.8 مليار دولار)، لتمويل العجز المتفاقم في الميزانية بسبب الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.
وسجلت البحرين عجزا في موازنتها بمقدار 789 مليون دينار (2.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 98 بالمئة عنه في الفترة المقابلة من العام 2019.
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