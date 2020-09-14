بينها مساعدات تركية.. توزيع 400 سلة غذائية في الخرطوم

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365-

أعلنت حملة لدعم السودان، تضم عدة منظمات بينها تركية، توزيع 400 سلة غذائية و226 خيمة على متضرري الفيضانات بالخرطوم.

وقبل أسبوع، أطلقت منظمات غير حكومية، تركية وفلسطينية وجزائرية وسودانية، حملة مشتركة باسم "الوفاء لأهل السودان"، لتقديم مساعدات إنسانية لمتضرري السيول والفيضانات في البلاد.

وقال منسق الحملة محمد بلاطة للأناضول، إن "الحملة وزعت 400 سلة غذائية و226 خيمة على متضرري السيول في منطقتي (الشقيلاب) و(أم دوم) جنوب وشرق العاصمة الخرطوم".

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وتضم الحملة، مؤسسة رواحل للتنمية (سودانية)، وجميعة أنصار الخيرية (سودانية)، والجمعية الإغاثة الدولية الطبية (تركية)، وجمعية خير أمة (تركية)، ومجموعة البركة (جزائرية)، وجمعية الإغاثة 48 (فلسطينية)، والجالية الفلسطينية بالسودان.

وتواصل عدة دول أبرزها، تركيا وقطر ومصر والعراق والسعودية، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان، لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت البلد وتسببت بتشريد آلاف السكان.

والسبت، أعلنت الداخلية السودانية، أن حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 106، وإصابة 54 آخرين، فيما بلغ عدد المنازل المتضررة أكثر من 70 ألفا.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.