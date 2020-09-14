فنان من غزة يُشجّع الأطفال على ارتداء "الكمامة"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

بطريقته الخاصة، يحاول الفنان الفلسطيني أسامة أبو حمرة، نشر ثقافة ارتداء "الكمامة" الواقية بين عدد من أطفال قطاع غزة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي مناطق مختلفة من مدينة غزة، يعكف أبو حمرة على رسم "كمامات" بأشكال مختلفة، على وجوه الأطفال لتشجيعهم على ارتدائها.

وقال لـ"الخليج 365"، إنه يسعى لتوعية الأطفال بضرورة ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة لـ"تغطية كل من الأنف والفم"، دون رفعها أعلى الرأس أو إنزالها نحو الذقن".

وتأخذ الكمامات التي يرسمها أبو حمرة، أشكالا مختلفة، ومنها صورة العلم الفلسطيني.

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وأشار إلى أنه استغل فترة الحجر الصحي في البحث عن أفكار إبداعية، قادرة على المساعدة في دفع المواطنين للالتزام بالإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع، منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 1927، بينها 15 وفاة، و243 حالة تعاف.

وفرضت الحكومة (تديرها حركة حماس)، حظرا شاملا للتجوال في 24 أغسطس/ آب الماضي، عقب اكتشاف أولى حالات الإصابة بـ"كورونا" من داخل المجتمع، لكنها خففته في وقت لاحق، حيث سمحت للسكان بالتحرك لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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