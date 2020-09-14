غازي عنتاب/ الخليج 365
قال رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي، كرم قنق، إن الهجوم المسلح الذي استهدف طاقم الجمعية شمال سوريا الإثنين، "اعتداء على الإنسانية بشكل عام".
وفي تصريح للأناضول، أدان "قنق" بشدة الهجوم الإرهابي الغادر الذي أسفر عن استشهاد موظف الجمعية محمد عاكف قدمان، وإصابة زميل له بجروح.
وأفاد رئيس الجمعية أن منفذي الهجوم كانوا يستقلون سيارتين بدون لوحات رقمية ويرتدون أقنعة وملابس مموهة.
وأوضح أن الجناة استهدفوا طاقم الهلال الأحمر الذي لم يكن لوجوده في سوريا سببا سوى تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وأكد قنق أن فعاليات الهلال الأحمر في الشمال السوري ستستمر، إلى حين إنهاء معاناة آخر محتاج في هذه المنطقة.
وتابع قائلا: "نتابع قضية استهداف طاقمنا بسوريا في بروكسل وجنيف والأمم المتحدة من أجل تفعيل الآليات الدولية".
ووجه قنق نداء إلى العالم قائلا: "الذين يعملون في مجال المساعدات الإنسانية ليسوا هدفا، وليسوا طرفا في الحروب، نحن نقف فقط بجانب الإنسانية ويجب حماية كافة العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي، استشهاد أحد موظفيها وجرح آخر في هجوم استهدف سيارتهما شمالي سوريا.
وأضافت الجمعية في بيان، أن المجهولين استهدفوا السيارة رغم وجود كتابات وشعار الجمعية عليها، فيما نجا شخص ثالث من الهجوم دون إصابات.
وتم نقل المصاب إلى مدينة "جوبان باي" للعلاج الأولي، ومن ثم سيتم نقله لاحقا إلى تركيا لمواصلة علاجه.
وأفاد مراسل الخليج 365، أنه تم نقل جثمان الشهيد إلى ولاية كليس التركية المتاخمة للحدود السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر التركي: استهدافنا بسوريا اعتداء على الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.