نائب أردوغان يدين استهداف سيارة للهلال الأحمر التركي في سوريا

أنقرة/الخليج 365

أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي الهجوم المسلح الذي استهدف سيارة للهلال الأحمر التركي على طريق جوبان بي- الباب شمالي سوريا.

وقال أوقطاي في تغريدة على تويتر، الاثنين: "أدين بشدة الهجوم الغادر الذي استهدف سيارة للهلال الأحمر التركي أثناء قيامها بنقل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا".

ووصف أوقطاي منفذي الهجوم المسلح بالأشخاص البعيدين كل البعد عن القيم الإنسانية، وترحم على روح أحد موظفي الهلال الأحمر الذي ارتقى شهيدا جراء الهجوم.

وفي وقت سابق أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي، استشهاد أحد موظفيه وجرح آخر في هجوم استهدف سيارتهم شمالي سوريا.

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وأضاف أن المجهولين كانوا يركبون سيارتين بدون لوحات تسجيل و يرتدون أقنعة وملابس مموهة فتحوا النار على سيارة الهلال الأحمر رغم وجود كتابات وشعار المنظمة على سيارتهم.

وأشار أن الهجوم المسلح تسبب في استشهاد أحد موظفي الهلال الأحمر وجرح آخر، في حين نجا شخص ثالث من الهجوم دون إصابات.

وذكرت أن المصاب تم نقله إلى مدينة جوبان باي للعلاج الأولي، وسيتم نقله لاحقا إلى تركيا لمواصلة علاجه.

وأفاد مراسل الخليج 365، أنه تم نقل جثمان الشهيد إلى ولاية كليس المتاخمة للحدود السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.