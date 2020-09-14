مقتل حارس شركة وقود وإصابة 3 بهجوم مسلح شمالي العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قتل حارس وأصيب 3 آخرين، الإثنين، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على شركة وقود بمحافظة كركوك (شمال)، وفق وزارة الدفاع العراقية.

وقالت الوزارة في بيان إن "حراس معمل هدرجة وتحسين بنزين كركوك الأهلي (خاص) تعرضوا إلى هجوم مسلح خلف قرية 'كوركة جال' في محافظة كركوك على طريق اربيل (شمال)".

وأسفر الهجوم عن "مقتل أحد عناصر حماية الشركة وإصابة ثلاثة آخرين".



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وتابعت الوزارة بالقول: "خلال نقل المصابين انفجرت عبوة ناسفة على الطريق العام، ما تسبب بأضرار في السيارة".

ولم توجه وزارة الدفاع أصابع الاتهام إلى أية جهة بالمسؤولية عن الهجوم، لكنها لفتت إلى أن الحادث "يتماشى مع أسلوب مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في شن الهجمات".



ومنذ مطلع 2020، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

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