الحكم على مستوطن بالسجن المؤبد 3 مرات لقتله "عائلة دوابشة"

القدس/قيس أبو سمرة- عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قضت محكمة إسرائيلية بالسجن المؤبد 3 مرات على مستوطن إسرائيلي، أدين بقتل عائلة فلسطينية في العام 2015.

فقد أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد (وسط)، الإثنين، حكما بسجن المستوطن عميرام بن أولئيل، بعد أن كانت أدانته سابقا بقتل عائلة دوابشة الفلسطينية، بإحراق منزلها في بلدة دوما، في شمالي الضفة الغربية.

وأدت الجريمة التي وقعت في يوليو/تموز 2015 إلى استشهاد "سعد" دوابشة وزوجته "ريهام" والطفل "علي"، فضلا عن إحراق الطفل أحمد الذي ما زال يتلقى العلاج نتيجة الحروق.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أدانت بن أولئيل بارتكاب جرائم القتل في مايو/أيار الماضي.

Advertisements

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" إن طاقم الدفاع عن المستوطن، لوّح بالاستئناف على هذا القرار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

بدوره، قال نصر دوابشة، المتحدث باسم عائلته، لوكالة الخليج 365، إن الحكم "غير كاف".

وأشار إلى أن العائلة سوف تتخذ خطوات قانونية قريبا، عبر اللجوء لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، للمطالبة بسحب الجنسية الإسرائيلية من المستوطن، وهدم منزله.

وأضاف "دولة الاحتلال (إسرائيل) تؤمّن للمستوطن منزلا في مستوطنة على أراضي فلسطينية خاصة، مارس من خلالها الإرهاب"، في إشارة إلى مستوطنة "إيش كوديش"، القريبة من بلدة دوما.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.