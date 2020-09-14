لبنان.. "يونيفيل" تنقذ 36 مهاجرا غير نظامي على قارب

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، الإثنين، العثور على قارب خارج المياه الإقليمية اللبنانية على متنه 37 شخصا، حاولوا الهجرة بطريقة غير نظامية.

وأشار الناطق باسم "يونيفيل"، أندريا تيننتي، في بيان، أن سفينة "بان" التابعة لقوة "يونيفيل" البحرية حددت صباح اليوم مكان قارب خارج المياه الإقليمية اللبنانية يحمل على متنه 37 شخصاً، أحدهم متوفى.

وقال تيننتي إن "الأولوية بالنسبة لجنود حفظ السلام كانت إنقاذ الـ36 شخصاً المتبقين وضمان سلامتهم من خلال تقديم المساعدة الفورية".

وأبلغت قوة "يونيفيل" البحرية السلطات اللبنانية بذلك على الفور.

وأضاف: "يتم حالياً تقديم العلاج الطبي الفوري لجميع الناجين على متن سفينة اليونيفيل قبل تسليمهم للسلطات اللبنانية".

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ولفت رئيس بعثة "يونيفيل" قائدها العام اللواء، ستيفانو ديل كول، بحسب البيان إلى أنّ هذه حادثة مأساوية للغاية، وأن جنود حفظ السلام التابعين لقوته يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص.

ويشهد لبنان مؤخراً حركة هجرة غير نظامية عبر البحر إلى قبرص.

وأعادت إدارة قبرص الرومية، الأسبوع الماضي حوالى 115 مهاجراً غير شرعي وصلوا إليها من لبنان.

و"يونيفيل" هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة، وتنتشر في مناطق جنوب لبنان، لضمان حفظ السلام في المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأنشئت القوات عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.