تشاووش أوغلو: منعنا وقوع حرب شوارع في ليبيا

أنقرة/الخليج 365
في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة
- التدخل التركي في ليبيا ساهم في تحقيق التوازن بين أطراف الصراع ورجّحت الكفة لصالح الحكومة الشرعية لاحقا
- تعزيز فرنسا علاقاتها مع حكومة الوفاق الوطني الليبي لن يزعج تركيا أبدا
- تركيا لا تقبل أي تقارب بين روسيا وتنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي
قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إن تدخل تركيا في ليبيا، حال دون حدوث حرب شوارع داخلية.
وأوضح تشاووش أوغلو في مقابلة مع إحدى القنوات الخاصة، أن التدخل التركي في ليبيا ساهم في تحقيق التوازن بين أطراف الصراع ورجّحت الكفة لصالح الحكومة الشرعية لاحقا.
وتابع قائلا: "المجتمع الدولي وليبيا مدينان لتركيا بالكثير، فلو تحولت الحرب الداخلية في ليبيا إلى قتال شوارع، فسيستمر لعشرات السنين، ويؤدي لمقتل الملايين".
وأكد أن هدف بلاده في ليبيا، هو تحقيق وقف إطلاق نار دائم وإحلال الحل السياسي للأزمة.
ولفت إلى أن تعزيز فرنسا علاقاتها مع حكومة الوفاق الوطني الليبي لن يزعج تركيا أبدا، مشيرا أن أنقرة تعتبر لقاء المسؤولين الفرنسيين مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، خطوة في الطريق الصحيح.
وفيما يخص الملف السوري، أوضح تشاووش أوغلو أن بلاده أبدت استياء شديدا لاستقبال روسيا وفدا من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" في العاصمة موسكو أواخر الشهر الماضي.
وأضاف أن تركيا لا تقبل أي تقارب بين روسيا والتنظيم الإرهابي المذكور، مشيرا في هذا السياق إلى أن أنقرة موسكو تعملان سوية من أجل إحلال الاستقرار ووقف إطلاق النار في سوريا.
وأواخر الشهر الماضي استقبلت روسيا وفدا مما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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