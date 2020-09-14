كورونا.. 10 وفيات بسلطنة عمان و6 في ليبيا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الإثنين، تسجيل 10 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما سجلت ليبيا 6 حالات.

وأفادت وزارة الصحة العمانية، بتسجيل 10 وفيات و476 إصابة بالفيروس، فضلا عن 157 حالة تعاف.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 90.222، منهم 790 متوفيا، و83.928 متعافيا.

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وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 6 وفيات و734 إصابة بكورونا، إضافةً إلى تعافي 579 مريضا.

وأوضح المركز (حكومي)، في بيان، أن إجمالي الإصابات وصل 23.515، بينها 368 وفاة، و12.762 حالة تعاف.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 29 مليونا و217 ألفا، توفي منهم أكثر من 929 ألفا، وتعافى ما يزيد على 21 مليونا و45 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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