مجلس الأمة الكويتي يرجئ عقد جلساته بعد تأكد إصابة 5 نواب بكورونا

ونقلت وسائل إعلام كويتية، عن الغانم قوله: "حتى الآن تأكدت إصابة خمس نواب، ولم يتم فحص جميع النواب بعد".
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وردا على مطالبة البعض عقد جلسة الغد بحضور الأصحاء، قال رئيس البرلمان الكويتي: "وفقا لكتاب وزارة الصحة وحديثي مع الوزير، وهم الجهة المعنية ولسنا نحن في تحديد البروتوكولات الصحية؛ أكدوا أنه حتى من يتم فحصه اليوم وتكون نتائجه سليمة قد يكون حاملا للمرض، لأنه يجب أن تمر مدة زمنية معينة من المخالطة".
وأوضح الغانم أن المجلس عقد جلسات على مدى ثلاثة أيام متتالية، لافتا إلى أنه كان نوع من الانتشار للفيروس خلال الجلسات.
وبحسب وزارة الصحة الكويتية، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية في مارس/آذار من العام الجاري (وباء عالميا)، 94764 مصابا، أودى الفيروس بحياة 560 منهم.
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