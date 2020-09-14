عون: مرة جديدة يدفع أبطال الجيش اللبناني من دمائهم ثمنا للتصدي للإرهاب

وجاء في التغريدة: "مرة جديدة، يدفع أبطال الجيش اللبناني من دمائهم ثمنًا للتصدي للإرهاب وحفظ أمن المجتمع وسلامته، من أجل الشهداء الذين سقطوا، علينا أن نترفع عن الأنانيات ونعطي الفرصة لوطننا للنهوض، ولشعبنا للالتفاف حول دولته ومؤسساته".

​أعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة من دورية المخابرات لمنزل أحد المطلوبين في محلة جبل البداوي.

وجاء في بيان الجيش: "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار وقنبلة يدوية".

وأتم البيان: "أدى ذلك إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، وتقوم قوات الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم". وعادت قيادة الجيش اللبناني لاحقا ونعت في بيان، العسكريين الثلاثة بالإضافة إلى عسكري رابع الذي فارق الحياة في المستشفى متأثرا بجروحه.