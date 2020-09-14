شكرا لقرائتكم خبر عن قائد دفاع البحرين يبحث مع قائد القوات البحرية الأمريكية العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة اليوم، الفريق بحري صمويل بابارو بمناسبة تعيينه قائداً جديداً للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائداً للأسطول الخامس، وذلك بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.

وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس الجديد والوفد المرافق متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة.

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وأشاد بالعلاقات القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده تلك العلاقة من تطور ونماء على كافة الأصعدة وبخاصة المجال العسكري.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.