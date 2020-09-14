شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين وإصابة 235 بفيروس كورونا فى قطر مقابل تعافي 249 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، اليوم الإثنين، تسجيل 235 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، مقابل شفاء 249 حالة من الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 118931، وتسجيل حالتى وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة 207 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 217 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافى 207 حالات بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، كشفت وزارة الصحة العامة في قطر أخر مستجدات وتطورات فيروس كورونا ، منوهة برصد 236 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل شفاء 276 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات.