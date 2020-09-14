شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالمؤبد 3 مرات على إسرائيلي قتل عائلة فلسطينية حرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة اللد المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن المؤبد 3 مرات و20 عامًا، ودفع تعويض مالي، بحق المستوطن "عميرام بن أولئيل" المتهم الرئيس بقتل عائلة دوابشة حرقًا نهاية يوليو من عام 2015 في نابلس.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن الحكم يشمل دفع تعويض مالي سيصل إلى 258 ألف شيكل للطفل الناجي أحمد دوابشة الذي أُصيب في الجريمة.

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وقالت القاضية روث لورش خلال المحاكمة: "إن بن أولئيل سيقضي عقوبته على أفعال خطيرة ارتكبها نتج عنها فعل لا يطاق، قتل أفراد عائلة واحدة وثلاثة أشخاص وأصاب طفلاً، فقط لأنهم عرب".

وأضافت: "إن الجريمة نفذت بدوافع أيديولوجية متطرفة وعنصرية".