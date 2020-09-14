شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في السعودية لـ326258 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020، تسجيل 607 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 326258 حالة، وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1060 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 303930 حالة ولله الحمد. Advertisements وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4305 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18023 والحالات الحرجة 1293 حالة.

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