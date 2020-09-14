شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 37 وفاة و607 إصابة جديدة بفيرس كورونا وتعافى 1060 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية أخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 607 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 326.258 حالة، مقابل تعافى 1060 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 303.930 حالة، وتوفى 37 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفاة 4.305 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس تسجيل 601 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة 325.651 حالة، مقابل تعاف 1034 حالة ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 302.870 حالة، وتوفى 28 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفاة 4.268 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي ونأمل ألا تقع، موضحا أن الأمور فى المملكة العربية السعودية بشأن فيروس كورونا تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انخفاض ونزول.

وجدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق "توكلنا"، لافتا إلى أن هناك خدمات جديدة بالتطبيق.