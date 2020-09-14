تأجيل محاكمة ناشط سياسى جزائرى لـ26 أكتوبر المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة محكمة القليعة بولاية تيبازة الجزائرية (شمال) اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة كريم طابو الناطق الرسمى للحزب الديمقراطى الاجتماعى (غير معتمد) إلى يوم 26 أكتوبر القادم، وجاء قرار تأجيل محاكمة طابو المتهم بـ"إضعاف معنويات الجيش" منذ شهر سبتمبر 2019 بطلب من هيئة دفاع المتهم وهو التأجيل الخامس على التوالى.

وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر 2019 بإيداع كريم طابو رهن الحبس المؤقت. و قد تم توقيف المتهم في 12 سبتمبر 2019.

وقد قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه.

ويعد طابو من قادة الحراك الشعبى الذى بدأ في فبراير 2019 وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.

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يذكر أن كريم طابو متهم في قضية أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والمساس بالدفاع الوطني وسلامة التراب الوطني، و قد القي القبض عليه غداة اطلاق سراحه أي يوم 26 سبتمبر 2019 ووضع رهن الحبس من طرف محكمة سيدي محمد للجزائر العاصمة.

وصدر بحقه طابو يوم 24 مارس الماضي حكم بسنة سجن منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية محكمة سيدي محمد.

وشغل كريم طابو (46 سنة)، منصب السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية بين 2007و2011 قبل أن ينسحب منه سنة 2012 ليعين ناطقا رسميا لحزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي (غير معتمد).