شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فيضان السودان تجدد تحذيراتها للمواطنين بعد ارتفاع مناسيب النيل الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، تحذيراتها من ارتفاع منسوب مياه النيل فى محطة شندى، ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء، وقالت اللجنة: مازالت فى أعلى مستوياتها.

وأوضحت اللجنة فى بيانها اليوم، أن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد الثلاثاء، سيكون فى حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواى فى حدود 170مليون متر مكعب، وأظهرت البيانات تأرجح المناسيب فى الاحباس بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض.





وسجلت محطة مدنى اليوم 19.70 متراً ويتوقع ان تنخفض غدا الى 19.65 مترا، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.60 مترا، لتنخفض غدا الثلاثاء الى 18.53 مترا، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.34 مترا وتنخفض غدا الى منسوب 17.31 مترا، بينما سجلت محطة شندى اليوم 18.36 مترا ويتوقع ان تنخفض غدا الى 18.35 مترا، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.76 مترا، وترتفع غدا الى 15.77 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.18 مترا وترتفع غدا الى 15.20 متراً

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.



