شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة البحرين تتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء لـ3 شهور وتؤجل مدفوعات القروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررات السلطات البحرينية، التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2020 وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، وذلك لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال الحزمة المالية والاقتصادية لتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على المواطنين والاقتصاد الوطني، ودعماً للجهود الوطنية وفي إطار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية.

جاء ذلك القرار خلال ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني، وفق ما نشرت وكالة الأنباء البحرينية.

وفي سياق متصل فقد وجه مجلس الوزراء مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائتها المالية.

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من جانب آخر فقد أهاب المجلس بالمواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإرشادات الفريق الوطني الطبي بالحد من الاختلاط وتجنب التجمعات، مؤكداً دور واسهامات الجميع في خفض معدلات انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ19) عبر تكثيف كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشاره والتصدي له، وأن على المواطن والمقيم دعم هذه الجهود بالالتزام بإجراءات وإرشادات الفريق الوطني الطبي وعدم التهاون فيها من واقع المسئولية المجتمعية لخفض معدلات الانتشار.

بعدها أعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات ، وأكد تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة ووقوفها معها في هذا الحدث، مشيداً المجلس بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي تم على إثرها إرسال شحنة من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة اليوم إلى جمهورية السودان الشقيقة ، لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به.