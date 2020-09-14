شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 708 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 563 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 708 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 95.472 حالة، مقابل تعافى 506 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 85.501 حالة، ووفاة 3 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة 563 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

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وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 506 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 85 ألفا و501 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ506 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.