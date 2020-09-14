شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «قرد» يتجول في حي المصيف شمال الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لقرد يتجوّل في حي المصيف شمال مدينة الرياض. وأظهرت المقاطع قرداً وهو يتسلق المنازل والأشجار والسيارات، وسط مطالبات بالسيطرة عليه خشية تسببه في الأذى لسكان الحي. Advertisements وذكر متداولوا المقطع، أن القرد يتجول في حي المصيف منذ عدة أيام، وقد يكون انفلت من صاحبه في أحد المنازل المجاورة للحي.

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