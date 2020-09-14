إعادة تدوير بضائع مقلدة بـ3.2 مليون درهم في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عززت جمارك دبي جهودها؛ الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية؛ من خلال دعم التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة؛ لمكافحة البضائع المقلدة للعلامات التجارية من تلك الدول؛ عبر تمكين أصحاب العلامات التجارية من إعادة تدوير البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية؛ حمايةً للبيئة من مضار إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية.

وعقدت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي لقاءً عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي مع الهيئات الدبلوماسية لفرنسا وللولايات المتحدة الأمريكية؛ تعزيزاً للتعاون والتنسيق في مجال عملية إعادة التدوير البضائع المقلدة للعلامات التجارية الفرنسية والأمريكية.

قال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: «تحرص إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي على تكامل جهودها في مجال مكافحة البضائع المقلدة؛ من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئات الدبلوماسية؛ لاطلاعهم على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها جمارك دبي لأصحاب العلامات التجارية؛ بهدف تمكينهم من التصدي للبضائع المقلدة؛ حيث تقدم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لهم خياراً بديلاً عن إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية المضرة بالبيئة؛ وذلك من خلال تنسيق عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة؛ لتحويلها إلى مواد لا تنافس البضائع الأصلية لأصحاب العلامات التجارية، وتكون صديقة للبيئة في ذات الوقت؛ حيث بلغ عدد العلامات التجارية التي تمت إعادة تدوير البضائع المقلدة لها خلال عام 2020 نحو 46 علامة تجارية، وشملت عمليات إعادة التدوير نحو 148.7 ألف وحدة من البضائع المقلدة لهذه العلامات التجارية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 3.2 مليون درهم».

وأضاف: «انطلاقاً من حرصنا على تعزيز دورنا الرائد في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية؛ عقدنا لقاء مخصصاً؛ لتطوير التعاون والتنسيق في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة مع الممثلين التجاريين في الهيئات الدبلوماسية الفرنسية والأمريكية، المتخصصين بمكافحة البضائع المقلدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وبحثنا معهم سبل التنسيق المشترك؛ للوصول إلى أفضل النتائج في مجال حماية العلامات التجارية لدولهم من البضائع المقلدة لها؛ حيث تم الاتفاق على صيغ للتعاون في هذا المجال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تطبقها جمارك دبي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية».

وأضاف: «تعد مكافحة البضائع المقلدة من العوامل الأساسية التي تدعم نمو التجارة الخارجية، وازدهار الاقتصاد الوطني؛ ولذلك نعمل باستمرار مع شركائنا في القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبالتنسيق الدائم مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والمجموعات التجارية المحلية؛ لضمان حماية المجتمع من الأضرار والمخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية للبضائع المقلدة؛ لدعم التقدم الاقتصادي المتصاعد لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً».