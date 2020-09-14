برلين تؤكد تسمم نافالني بدعم مختبرين فرنسي وسويدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، أن مختبرين في فرنسا والسويد، أكدا النتائج التي توصلت إليها بأن القيادي في المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، تعرّض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وأفاد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، شتيفن سايبرت، في بيان بأن ألمانيا طلبت من فرنسا والسويد إجراء «مراجعة مستقلة للأدلة الألمانية بشأن التسمم بنوفيتشوك، على أساس عيّنات جديدة تم الحصول عليها من السيد نافالني، الذي يخضع للعلاج في برلين. وأضاف أن النتائج «تؤكد الأدلة الألمانية» بشأن تعرّضه للتسميم.

في سياق متصل، انتخب مرشحا معسكر نافالني في برلمان تومسك في سيبيريا، المدينة التي تعرض فيها المعارض الروسي للتسميم، كما يقول أنصاره، خلال الحملة الانتخابية. وتفيد النتائج الأولية التي نشرت، الاثنين، على موقع المفوضية الانتخابية الإقليمية، أن أندريه فاتييف وكسينيا فاديفا احتلا الطليعة في دائرتيهما.

وكان نافالني توجه إلى تومسك في نهاية أغسطس/آب الماضي، لاستكمال تحقيق في فساد النخب المحلية ودعم مرشحين لانتخابات 13 سبتمبر/أيلول الجاري. وأصيب بوعكة صحية على متن الطائرة التي كان يفترض أن تعيده إلى موسكو فقامت بهبوط اضطراري في أومسك الواقعة كذلك في سيبيريا.