«العربية للطيران أبوظبي» إلى القاهرة 24 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية؛ بتسيير رحلات مباشرة، انطلاقاً من أبوظبي إلى العاصمة المصرية القاهرة ابتداء من 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتسيير العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلات يومية، مما يوفر للعملاء الخيار الجديد والملائم الذي يتميز بمبدء القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.

وتنضم القاهرة إلى شبكة وجهات العربية للطيران أبوظبي المتنامية في مصر والتي تشمل حالياً رحلات مباشرة تربط أبوظبي بالإسكندرية وسوهاج. وتمثل القاهرة الوجهة الخامسة للعربية للطيران أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو/تموز 2020.

ومنذ بدء جائحة كوفيد ـ 19؛ عمدت العربية للطيران إلى تحديث تجربة العملاء، لتشمل كافة إجراءات السلامة بحسب أرقى معايير السلامة الدولية، إلى جانب أسطول طائرات الشركة المجهز بالكامل بفلاتر هواء المقصورة HEPA التي تساعد على توفير بيئة أكثر أماناً وصحة أثناء السفر. ويجدر تذكير العملاء الكرام بالامتثال دائماً لشروط ومتطلبات السلامة الخاصة بدول المغادرة والوصول.