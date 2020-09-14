شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة بيلاروس تعتقل 774 متظاهراً ضد لوكاشينكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية في بيلاروس، الاثنين، أن الشرطة اعتقلت 774 شخصاً، الأحد، في احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة عمت أنحاء البلاد، من بينهم 500 اعتقلوا في العاصمة مينسك.
وخرج ما لا يقل عن 100 ألف متظاهر إلى شوارع العاصمة مينسك، الأحد، للتظاهر ضد رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو. ووصل لوكاشينكو إلى مدينة سوتشي جنوب روسيا، الاثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
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