استقالة السفير الأمريكي في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، أن سفير الولايات المتحدة لدى الصين، تيري برانستاد، سيستقيل.

وقال بومبيو في تغريدة شكر فيها برانستاد على خدمته، إنه ساهم في إعادة التوازن إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لتصبح موجهة نحو النتائج وقائمة على المعاملة بالمثل ومنصفة. وشغل السفير البالغ من العمر 73 عاماً، الذي كان حاكم أيوا لولايتين المنصب مُنذ مايو/أيار2017، ومثّل واشنطن في بكين خلال فترة شهدت توتراً في العلاقات مع الصين، لا سيما بشأن ملفات التجارة والمطالبات الإقليمية بأراض ووباء كوفيد-19 والاضطرابات في هونج كونج.

واستدعته بكين في يونيو/حزيران الماضي، بعدما وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانوناً يمهّد الطريق أمام فرض عقوبات على هونج كونج، وهو ما نددت به وزارة الخارجية باعتباره «تدخلاً كبيراً في شؤون الصين الداخلية». ولم تتضح بعد أسباب مغادرة السفير منصبه.