وزارة النقل السورية تعلن تسيير رحلات جوية من ثلاث دول

ونشر الحساب الرسمي للخطوط الجوية السورية على "فيسبوك" منشورا أوضح فيه تفاصيل الرحلات الثلاث، وجاء في المنشور: "تعلن وزارة النقل تسيير ثلاث رحلات جوية على متن الخطوط_الجوية_السورية من الأردن - روسيا – الإمارات، وفق مواعيد 17-20-21 أيلول الجاري".
وتضرر قطاع النقل الجوي بشكل كبير بسبب الحظر وإيقاف الرحلات وإغلاق مطارات العالم كإجراء احترازي لمكافحة جائحة فيروس "كورونا"، حتى أن الكثيرين ينتظرون استئناف الرحلات الجوية إن كانوا من هواة السياحة والسفر أو للاستجمام أو لرؤية الأصدقاء والعائلة أو للدراسة والعمل.
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