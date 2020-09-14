الجبير يبحث التطورات الإقليمية مع وزير خارجية البحرين

وذكرت وكالة "واس" السعودية أنه جرى خلال الاتصال بحث "المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني".

​ووافقت البحرين، الحليف الوثيق للسعودية، يوم الجمعة، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومن المقرر أن توقع الإمارات والبحرين على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، غدا الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأميركية التي ترعى الاتفاقات.

وبعد التوصل لاتفاق حول التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عن التوصل لاتفاق بين البحرين وإسرائيل أيضا حول تطبيع العلاقات.

وقال ترامب، عبر تويتر: "إنجاز تاريخي آخر. صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا إلى اتفاق سلام".