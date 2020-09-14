"النصر السعودي" يقدم عرضا جديدا لضم لاعب فلامينغو أراسكايتا

وكشفت شبكة "تيك سبورت" أن النصر قدم عرضا لنادي فلامنغو، بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون دولار في السنة للاعب، من أجل التعاقد مع أراسكايتا لمدة موسمين.

وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن يحصل النصر، على الرد الرسمي من فلامنغو، غدًا الثلاثاء.

وكان النصر قدّم مؤخرا عرضا بقيمة 2.5 مليون دولار لاستعارة أراسكايتا مع خيار شراء بـ10.5 مليون دولار في نهاية الموسم، لكن النادي البرازيلي رفض هذا العرض.

وانتقل دي أراسكايتا، البالغ 26 عاماً، إلى فلامنغو في يناير/كانون الثاني 2019، قادماً من كروزيرو ويرتبط بعقد مع ناديه الحالي حتى 31 ديسمبر/كانون الول 2023.

وخاض اللاعب مع فلامنغو 51 مباراة بمختلف البطولات وسجل 19 هدفاً، بالإضافة إلى صناعة 21 تمريرة حاسمة لزملائه.