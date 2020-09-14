مقتل قيادي إرهابي كبير واعتقال آخر بعملية للتحالف في العراق

بغداد - سبوتنيك. وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن طيران التحالف الدولي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، نفذا إنزالا في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، ما أسفر عن "قتل إرهابي َهو الممول الرئيسي لمعسكرات داعش في الرطبة".

وتابع البيان: "كما ألقت القبض على قيادي مهم من عصابات داعش الإرهابية، وعادت القوة إلى قواعدها بدون حادث".

وتشن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا والعراق الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، غارات على فلول التنظيم الإرهابي بالتعاون مع الجيش العراقي.

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وبالأمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل إرهابيين اثنين من التنظيم بقصف للتحالف على منطقة وادي الشاي في مدينة كركوك شمالي البلاد.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

وشهدت المحافظات العراقية المحررة من "داعش" لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، تفجيرات وهجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم، متسببة بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.