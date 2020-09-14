ومن المتوقع نقل آلاف المهاجرين عقب الحرائق التي اندلعت في مخيم موريا للاجئين، يوم الأربعاء في التاسع من سبتمبر/ أيلول، والتي دمرت أجزاء كبيرة منه بالكامل.
وأفادت التقارير بأنه جرى بالفعل نقل المئات منهم. ويعد مخيم موريا الأكبر في أوروبا، حيث تجاوز عدد المهاجرين فيه أربعة أضعاف سعته القصوى البالغة 3100 شخص، ويستضيف نحو 13000 مهاجر يعيشون في ظروف صحية سيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حريق موريا... اليونان تنشئ مخيما جديدا للمهاجرين ومنطقة لإجراء اختبار كورونا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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