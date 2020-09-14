شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة البحرية في لبنان تنقذ قاربا يحمل 37 شخصًا ووفاة راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت سفينة تابعة لقوة الأمم المتحدة فى لبنان "يونيفيل" البحرية اليوم، مكان قارب خارج المياه الإقليمية اللبنانية يحمل على متنه 37 لاجئا، وفور الوصول إلى القارب كان أحدهم قد توفى.

ووفق " يونيفيل" كانت الأولوية بالنسبة لجنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل تمثلت في إنقاذ الـ 36 شخصاً المتبقين، وضمان سلامتهم من خلال تقديم المساعدة الفورية، وقد أبلغت قوة اليونيفيل البحرية السلطات اللبنانية على الفور.

ولفت بيان " يونيفيل" إلى أنه يتم حالياً تقديم العلاج الطبي الفوري لجميع الناجين الـ 36 على متن سفينة قوة اليونيفيل البحرية قبل نقلهم إلى السلطات اللبنانية فيما تتجه سفينة قوة اليونيفيل البحرية نحو مرفأ بيروت.

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رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول قال: "هذه حادثة مأساوية للغاية، ويبذل جنود حفظ السلام التابعون لقوة اليونيفيل البحرية قصارى جهدهم لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص. أولويتنا الأولى هي ضمان سلامة جميع الأشخاص الـ 36 الذين أنقذناهم للتو".

وأشار البيان الى أن قوة اليونيفيل البحرية هي الأولى من نوعها في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وقد انتشرت بناءً على طلب الحكومة اللبنانية لمساعدة البحرية اللبنانية في تأمين المياه الإقليمية وللمساعدة في منع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، تعمل قوة اليونيفيل البحرية مع البحرية اللبنانية من أجل تعزيز قدراتها لتأمين حدودها البحرية وتولي سيطرة أمنية فعالة على المياه الإقليمية اللبنانية.