شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 5 حالات وفاة و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة (85 عاما) من مخيم بلاطة، ومواطن (106 أعوام) من بيت فوريك بمحافظة نابلس، ومواطن (93 عاما) من دورا جنوب الخليل، ومواطن (88 عاما) من قلقيلية، ومواطن (65 عاما) من رأس كركر بمحافظة رام الله والبيرة.

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وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (164)، محافظة نابلس (37)، محافظة بيت لحم (58)، محافظة قلقيلية (26)، محافظة رام الله والبيرة (122)، جنين (87)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (9)، سلفيت (1)، طولكرم (44)، قطاع غزة (108)، ضواحي القدس (106).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (8)، محافظة الخليل (632)، محافظة طولكرم (9)، محافظة نابلس (44)، محافظة سلفيت (21)، محافظة رام الله والبيرة (583)، قطاع غزة (27).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.