شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 506 إصابات من فيروس كورونا وإجمالى المتعافين 85501 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في الكويت فى إحاطة صحفية حول مستجدات فيروس كورونا، عن شفاء 506 إصابات من كوفيد 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، ليصل إجمالي المتعافين 85,501.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية، أمس تسجيل حالتى وفاة، و553 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفيات إلى 560 حالة، وعدد المصابين إلى 94 ألفا و764 حالة.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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