شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية والاقتصاد البحرينى يتطوع فى التجارب السريرية للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الوطن البحرينية، أن وزير المالية والاقتصاد الوطنى بمملكة البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تطوع فى التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا (كوفيد-19) والتى تجرى داخل المملكة. وكانت أعلنت وزارة الصحة البحرينية عبر حسابها فى ««تويتر» عن تعافى 489 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وأظهرت بيانات حديثة على موقع الوزارة فجر اليوم الاثنين عن تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، منها 106 حالات لعمالة وافدة، و613 حالة لمخالطين لحالات قائمة وحالتين قادمتين من الخارج، ليصل عدد المصابين إلى 6414 حالة، منها 115 حالة تتلقى العلاج من الحالات القائمة، و29 حالة تحت العناية، و6385 مستقرة.

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