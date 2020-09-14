شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الاختراقات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701. وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم ، أن 6 طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانًا دائريًا في بعض المناطق اللبنانية ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة ، مشيرًا إلى أنه تمت متابعة موضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس.

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