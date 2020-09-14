شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين في قصف للجيش اليمني شمال غرب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين في قصف شمال غرب مأرب، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، إن الصمت والتهاون مع الحوثيين غير مقبول، وإن ميليشيات الحوثى تشن حربا شاملة فى مأرب والجوف، مشيرا إلى أنه يجب الإسراع بحل مشكلة خزان صافر، لأن الحوثى اتخذ من خزان صافر وسيلة لابتزاز العالم، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وأكدت تقارير إعلامية يمنية، وجود مؤشرات عن تسرب مياه إلى خزان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة، في ظل استمرار إعاقة ميليشيا الحوثي وصول خبراء أمميين لتقييم وضعه وتفريغ حمولته من النفط، ما قد يكون بدء العد التنازلي لانفجار أسوأ كارثة قد تحل باليمن.