اتفاقية مساعدات كويتية لبنانية لمتضررى انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية مع الصليب الأحمر اللبنانى، لتقديم مساعدات لـ150 عائلة متضررة جراء انفجار مرفأ بيروت، لتمكينهم من ترميم منازلهم، وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة ،في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/،:"إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على المحافظة على كرامة الإنسان بتلبية احتياجاته في الظروف الصعبة".

وأضاف كتانة أن الصليب الأحمر اللبناني يجمعه بجمعية الهلال الأحمر الكويتي علاقات خاصة من أجل خدمة الانسانية، مشيرا الى أن الجمعية دائما من السباقين في دعم كل إنسان محتاج، بتوفير المستلزمات الصحية والغذائية والعينية المختلفة.

وأشار إلى أن مساعدات الترميم سيتم إنفاقها وفقا لمعايير دقيقة جدا لترميم منازل العائلات التي فقدت معيلها، أو تلك التي أصيب معيلها، وتعجز عن ترميم مسكنها.

ومن جهته، أكد رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي إلى لبنان الدكتور مساعد العنزي ،في تصريح مماثل، حرص الجمعية على مساندة الأسر المتضررة، لاسيما التي تعاني من عدم قدرتها على ترميم منازلها، في محاولة لتخفيف حجم معاناتها الكبيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، قد قدمت بشكل مباشر فور وقوع الحادثة، معدات طبية ومواد صحية للمستشفيات المتضررة من الانفجار، كما قدمت المستلزمات الصحية والغذائية وأدوات كهربائية للأسر المتضررة.