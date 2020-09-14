وزير الخارجية الكويتى والسفير البحرينى يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتى بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الاثنين، مع سفير البحرين لدى الكويت صلاح المالكى، مستجدات الأوضاع بالمنطقة وعلى الساحتين الإقليمية والدولية، واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية - عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير صالح اللوغاني.



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