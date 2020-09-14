شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة مجلس الأمة الكويتى المقرر عقدها غداً بعد إصابة 5 نواب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم ، عن تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً الثلاثاء بعد تأكيد إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا، وأمس، الغانم إصابة نائبين بالمجلس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال الغانم - في تصريح صحفي، "وصلنى كتاب رسمي من وزير الصحة يوصي بإلغاء جلسة الثلاثاء المقبل، بعد إصابة نائبين بفيروس كورونا، وضرورة التأكد من عدم وجود مصابين آخرين".

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي أن هيئة المكتب الخاصة بالمجلس ستجتمع غداً الاثنين؛ لاتخاذ قرار إلغاء جلسة الثلاثاء بشكل رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان سيناقش في جلسته يوم الثلاثاء المقبل، الاستجواب المقدم من كل من النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن اليوم الأحد، شفاء 591 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 84 ألفا و995 حالة، وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ591 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.