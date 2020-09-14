شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان يسجل أكثر من 36 ألف إصابة بكورونا منذ بدء انتشار الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالإقليم بلغت 36556 حالة منذ بدء انتشار الوباء وحتى الأن.

وأوضحت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم موزعة بنحو 14260 في اربيل و13558 في السليمانية، و7526 في دهوك و1212 في حلبجة.

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وأضافت أن عدد حالات الشفاء بلغ 23100 حالة، 10614 في اربيل و8929 في السليمانية و2423 في دهوك و1134 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 1340 حالة، 491 منها في اربيل و718 في السليمانية و110 في دهوك، و21 في حلبجة".

وتابعت أن الحالات المتبقية يبلغ عددها 12116، 3155 في اربيل و3911 في السليمانية و4993 في دهوك و57 في حلبجة، وهي تحت الرعاية الطبية المستمرة".